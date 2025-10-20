"En Cuba no hay escaleras", rezaba una y otra vez Víctor Sugar Camacho, uno de los recordados personajes de Peter Capusotto y sus videos, en un sketch en el que que se mostraba fascinado por las "maravillas" del capitalismo argentino. Aunque ya pasaron casi diez años del final de aquel mítico programa, y difícilmente haya sido un éxito por Alemania o Inglaterra, una página del humor de Diego Capusotto y Pedro Saborido parece haber llegado hasta Jürgen Klopp, quien en una charla sobre manejo de vestuarios se despachó con una línea propia de Camacho.

“Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba, un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros", inició el exentrenador del Liverpool, en su rol de Director Global de fútbol de los clubes pertenecientes a la empresa Red Bull. Y completó: “Entonces, los jugadores venían a mí... ‘¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso’. No, porque él es de Argentina, creció (en una casa) sin ventanas y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal, es diferente".

Toda una curiosidad por el alemán de 58 años, que por supuesto hizo mucho ruido por estos lares. Vale recordar que el exDT dirigió a tres argentinos a lo largo de su carrera. Con quien más tiempo compartió fue con el delantero Lucas Barrios, quien la rompió con él en el Borussia Dortmund (49 goles en 102 partidos). Además, tuvo a Alexis Mac Allister en Liverpool en la temporada 2023/24 y coincidió con el "Granadero" Diego Klimowicz en su primer año en Dortmund.