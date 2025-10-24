Las variaciones que ofrece El líquido táctil son muchas. Por ejemplo: un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O también: una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. Pero podría ser lo siguiente: un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. En otras palabras: un pianista contratado para sostener lo imposible. Y finalmente: una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX, cómo dejar de fumar y un pollo crecido, deriva en un asesinato. Como asegura la nueva producción de Teatro de Retaguardia: “El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal”.

A partir del texto de Daniel Veronese, El líquido táctil cuenta con dirección de Cristian Marchesi y las actuaciones de María Laura Silva, Adrián Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. La asistencia de dirección es de Guillermo Calluso, y la fotografía, video y diseño gráfico, corresponden a Vito Marchesi. El líquido táctil se presenta hoy y el viernes próximo, a las 21.30, en Sala Espacio Bravo (Catamarca 3624).