En la ruta 9, un camión perdió el control y produjo un grave accidente de tránsito por el que terminó aplastando a un vehículo particular que se prendió fuego. Por el siniestro murieron al menos tres personas que iban en el auto incendiado y hay varios heridos. El incidente ocurrió en la tarde de este jueves en el kilómetro 73, a la altura de Campana.

El transporte de carga avanzaba camino a Rosario cuando perdió el control y se desvió contundemente arrastrando a un vehículo --que iba en su misma dirección-- para cruzarse de traza y terminar chocando a un tercer vehículo que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires y que terminó aplastado. En este último vehículo viajaban las víctimas fatales de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Los bomberos alertados por el accidente sufrieron demoras para llegar al lugar de los hechos debido al tránsito de la zona y a la lejanía con el peaje más cercano al incidente, que sucedió a varios kilómetros de distancia.

Esa tardanza fue generada por la misma colisión, debido a que el incendio y el humo negro que este generó envolvieron a los transportes implicados. La cantidad de tránsito y la disminuida visibilidad perjudicaron la tarea de los camiones hidrantes y de las ambulancias que apaciguaron el incendio.