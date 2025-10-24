Una mujer fue rescatada por la policía bonaerense en el Barrio Federal II de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, luego de que su ex pareja la golpeara, le provocara cortes en el cuerpo y la retuviera contra su voluntad en un cuarto de su domicilio. El hombre quedó detenido, acusado de intento de femicidio.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 22:30 del miércoles, en un domicilio ubicado en Maipú y Contarelli. Hasta esa dirección se dirigió el Comando de Patrullas de Ensenada luego de haber sido alertados por un posible caso de violencia de género a través de un llamado al 911.

Cuando llegaron los uniformados los vecinos contaron que se escuchaban pedidos de auxilio, golpes y roturas de vidrios, lo que provocó el llamado a la policía. Con la previa autorización de la UFI Nº 16, los oficiales ingresaron en la vivienda rompiendo la puerta principal.

En el domicilio los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 49 años, que tenía heridas y manchas de sangre en la cara y el cuerpo. Con ella estaba Mario Javier Spitale, su expareja, de 30 años, en estado de alteración y fuera de sí. El hombre finalmente fue reducido por la policía tras un forcejeo y llevado a a la Comisaría Primera del municipio.

Spitale fue acusado penalmente y la causa en su contra quedó caratulada como tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Nº 16 del Departamento Judicial de la vecina ciudad de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta.

Como primera medida, el fiscal dispuso imputación de los cargos penales y pidió preservar el lugar donde ocurrió el episodio para los próximos peritajes. Luego de su rescate, la mujer fue asistida por personal médico y contenida por los equipos especializados en casos de violencia de género de que dispone la provincia.