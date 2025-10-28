El icónico videojuego de Nintendo, The Legend of Zelda, será llevado a la pantalla grande con una película de acción real que promete convertirse en un importante acontecimiento cinematográfico. El director creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto, anunció a los actores principales a través de redes sociales, generando una gran expectación entre los seguidores de la franquicia.

La elección del elenco principal

Nintendo ha sorprendido al mundo del entretenimiento con su selección para el reparto de The Legend of Zelda. La actriz británica Bo Bragason interpretará a la princesa Zelda, mientras que el joven actor Benjamin Evan Ainsworth asumirá el papel del héroe Link. Ambos actores, de nacionalidad británica y con trayectorias notables a pesar de su juventud, prometen dar vida a estos personajes emblemáticos de la saga. Bragason, conocida por su participación en series como Three Girls y Renegade Nell, enfrentará el reto de personificar a la icónica princesa del reino de Hyrule. Por su parte, Ainsworth, con apenas 16 años, cuenta con una sólida carrera que incluye un papel destacado como Miles en The Haunting of Bly Manor. Su experiencia previa en el doblaje de personajes animados, como su participación en Pinocho, le proporciona un bagaje valioso para interpretar al valiente Link.

Un proyecto con grandes expectativas

La producción de esta esperada película también recae en manos expertas. Shigeru Miyamoto y Avi Arad actuarán como productores, mientras que la dirección estará a cargo de Wes Ball, conocido por su trabajo en Maze Runner. Ball ha expresado su determinación por hacer justicia a la querida franquicia, asegurando que busca cumplir con las expectativas de los fans al proponer una película seria y visualmente impresionante. El enfoque de Ball promete alejarse de la tecnología de captura de movimiento que suele acompañar a adaptaciones de este tipo, optando por un estilo más clásico para reflejar mejor el mundo mágico de Hyrule. "Quiero que los espectadores sientan que están realmente en un cuento épico de aventura", declaró Ball en una entrevista con Polygon.

Una fecha clave para el estreno

El 7 de mayo de 2027 es la fecha definida para el estreno mundial de la película de acción real de The Legend of Zelda. Originalmente anunciado para marzo del mismo año, el estreno fue reprogramado para garantizar la calidad del filme. Aunque se espera con gran interés, la película no comenzará su producción hasta abril de 2024, un hecho que no ha disminuido el entusiasmo de sus seguidores, quienes anticipan una entrega épica que honre la riqueza narrativa del universo Zelda. Con la planificación en marcha, se especula que este proyecto cinematográfico marcará una nueva era para Nintendo en la pantalla grande, similar al éxito de la película de Super Mario Bros.

La adaptación de The Legend of Zelda no solo representa un esfuerzo por revivir la magia del videojuego, sino que también establece un hito en la colaboración de grandes estudios como Nintendo y Sony. Esta alianza promete añadir nuevos capítulos al legado de una de las franquicias más queridas a lo largo de generaciones, atrayendo tanto a fanáticos de antaño como a nuevas audiencias.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.