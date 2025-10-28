En un comunicado emitido en relación a las elecciones legislativas del pasado domingo la Iglesia católica argentina, a través de las autoridades de la Conferencia Episcopal, expresó públicamente su deseo de que “la verdadera victoria electoral” se transforme en un “renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”.
Iglesia Católica y elecciones
Pedido de atención hacia los más pobres y frágiles
