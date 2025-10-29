Noviembre trae nuevos aumentos en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento impactará en los bolsillos de los usuarios de colectivos, subtes y premetro. También habrá subas en los peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por el momento continúa vigente el sistema de "Red SUBE", el cual integra a todos estos servicios para poder ofrecer descuentos a quienes realizan una o más combinaciones en un lapso de 2 horas. En el primer viaje se paga la totalidad del pasaje, en el segundo, un 50 por ciento menos, y en el tercero, un 75 por ciento menos. Para percibir el descuento de forma automática, el usuario tiene que asociar el número de su tarjeta a su DNI en la Secretaría de Transporte. Quienes no cuenten con una tarjeta SUBE registrada pagaran en todas las ocasiones la tarifa plena del servicio.

Aumentos en el transporte público desde este sábado

De acuerdo con la Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de este sábado 1º de noviembre, los pasajes de colectivos de aquellas líneas que circulen únicamente en esa jurisdicción, los boletos de los subtes y premetros, y el valor de los peajes subirán un 4,1 por ciento. También aclararon que, "en lo sucesivo" se aplicarán "actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice (IPC del INDEC + 2 % en relación a la tarifa anterior)"

Subte y Premetro en CABA

Desde este sábado aumentan las tarifas del Subte y Premetro, según la resolución 108 publicada en el Boletín Oficial.

Pasaje de subte : pasa de $1.112 a $1157,59 .

: pasa de $1.112 a . Tarifa del subte sin SUBE registrada : valdrá $1839,63 .

: valdrá . Premetro : pasa a $405,15 .

: pasa a . Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.

Se mantienen los beneficios sociales:

Tarifa Social : $404,95.

: $404,95. Tarifa Estudiantil: $161,98.

En el caso del Subte, se mantendrá el beneficio para pasajeros frecuentes (con descuentos del 20, 30 y 40 por ciento una vez superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente) y los descuentos de la Red SUBE. También continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro).

Emova S.A, la empresa consecionaria del subte y premetro, incorporó en el último tiempo la posibilidad de abonar los pasajes con distintas metodologías: tarjetas de crédito, débito, prepagas, dispositivos con tecnología NFC y QR en todas las estaciones. Los molinetes están debidamente identificados con señalización exclusiva para su rápido reconocimiento.





Colectivos en CABA

El valor del boleto mínimo de las 29 líneas de colectivos que circulan dentro de la jurisdicción de CABA pasará de $546,54 a $568,82 (tarifa plena).

El cuadro quedaría de la siguiente manera:

Tramos de 0-3 km: $568,82

Tramos de 3-6 km: $633,67

Tramos de 6-12 km: $682,49

Tramos de 12-27 km: $731,34

Las líneas afectadas por las subas son las siguientes:



1. Línea 4

2. Línea 7

3. Línea 12

4. Línea 23

5. Línea 25

6. Línea 26

7. Línea 34

8. Línea 39

9. Línea 42

10. Línea 44

11. Línea 47

12. Línea 50

13. Línea 61

14. Línea 62

15. Línea 64

16. Línea 65

17. Línea 68

18. Línea 76

19. Línea 84

20. Línea 99

21. Línea 102

22. Línea 106

23. Línea 107

24. Línea 108

25. Línea 109

26. Línea 115

27. Línea 118

28. Línea 132

29. Línea 151

Peajes en CABA

Los nuevos valores del Cuadro Tarifario Único de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires quedaron establecidos desde este sábado de la siguiente manera:

Motos

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero : $830,97 en horario no pico y $996,93 en horario pico.

Peaje Alberti : $830,97 en horario no pico y $1.107,91 en horario pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94 (sin banda horaria).

Vehículos Livianos

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero : $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico.

Peaje Alberti : $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

3 ejes – con remolque

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero : $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti : $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $7.353,94.

Vehículos Pesados

2 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero : $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.

Peaje Alberti : $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.

Paseo del Bajo: $8.089,41.

3 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.323,63 no pico / $8.585,76 pico.

4 ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $3.916,20 no pico / $9.416,51 pico.

5 ejes o más

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $14.679,11 no pico / $32.681,32 pico.

AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero : $5.816,33 no pico / $16.340,73 pico.

Paseo del Bajo: $9.560,23.





En tanto, el Gobierno porteño aclaró que "Autopistas Urbanas SA cuenta con peajes sin barrera en donde la única forma de abonar es utilizando el sistema TelePASE", por lo que recomendó registrarse en este sistema, que cuenta con "varias alternativas de pago (tarjeta de crédito o débito, billetera virtual prepaga MP)" en la web oficial.

• Pase Diario prepago, con la necesidad de sacarlo con una antelación no menor a 3 horas antes de subirse a una autopista.

• TelePASE (no permitido para motos)

Ambas opciones válidas únicamente para las autopistas de la Ciudad de Buenas Aires. Una vez que el usuario coloque el sticker TelePASE tiene la habilitación completa para circular por toda la Red TelePASE.

Colectivos del AMBA

Por parte del Gobierno provincial, se anunciaron los siguientes aumentos desde noviembre:

Servicios urbanos provinciales – Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada)

Tarifa plena

0-3 km : pasa de $599,32 a $624,14 por boleto. Con SUBE sin nominal: $992,38.

3-6 km : pasa de $654,25 a $681,35 por boleto. Con SUBE sin nominal: $1.083,35.

6-12 km : pasa de $707,97 a $737,29 por boleto. Con SUBE sin nominal: $1.172,29.

12-27 km : pasa de $758,19 a $789,59 por boleto. Con SUBE sin nominal: $1.255,45.

Más de 27 km: pasa de $800,04 a $833,18 por boleto. Con SUBE sin nominal: $1.324,76.

Tarifa con Atributo Social

0-3 km : de $269,69 a $280,89.

3-6 km : de $294,41 a $306,61.

6-12 km : de $318,59 a $331,78.

12-27 km : de $303,56 a $355,32.

Más de 27 km: de $360,02 a $374,93.

Servicios urbanos provinciales – Gran Buenos Aires

Tarifa plena

0-3 km : de $550,30 a $573,09 . Con SUBE sin nominal: $911,21.

3-6 km : de $613,03 a $638,42. Con SUBE sin nominal: $1.015,09.

6-12 km : de $660,25 a $687,60. Con SUBE sin nominal: $1.093,29.

12-27 km : de $707,53 a $736,83. Con SUBE sin nominal: $1.171,56.

Más de 27 km: de $754,47 a $785,72. Con SUBE sin nominal: $1.249,29.

Tarifa con Atributo Social

0-3 km : de $247,63 a $257,89.

3-6 km : de $275,86 a $287,29.

6-12 km : de $297,11 a $309,42.

12-27 km : de $318,39 a $331,57.

Más de 27 km: de $339,51 a $353,57.

Servicios interurbanos de media distancia (Aledaños a CABA)