Kai Trump, una de las nietas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debutará en noviembre en el circuito profesional de golf femenino LPGA Tour, en un torneo que cuenta con un premio de 3,2 millones de dólares. Claro que el cheque sería lo de menos de la joven de 18 años, que amasó su propia fortuna a partir de su fuerte presencia en las redes sociales, donde se convirtió en una famosa influencer con más de 4,5 millones de seguidores en las diferentes plataformas.

"Este evento será una experiencia increíble. Estoy deseando conocer y competir contra muchos de mis héroes y mentores del golf", señaló Kai Trump en un comunicado en el que confirmó su presencia en el torneo Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club, en Belleair (Florida). "Mi sueño ha sido competir con los mejores en el mundo", agregó la joven, quien recibió una invitación del principal patrocinador del torneo.

En la anterior edición, la campeona olímpica Nelly Korda, hija del extenista Petr Korda y hermana del jugador de tenis Sebastian Korda, se quedó con la victoria de uno de los certámenes más presitigiosos del Tour, que este año contará con la presencia de la basquetbolista Caitlin Clark, una de las mayores estrellas de la WNBA.

La hija mayor de Donald Trump Jr., quien estudia el último curso del colegio secundario, empezará el próximo año sus estudios en la Universidad de Miami y se unirá a su equipo de golf, de acuerdo a lo que anunció recientemente en su perfil de Instagram. La joven compitió en torneos de aficionados a nivel nacional con la American Junior Golf Association (AJGA) y actualmente ocupa el lugar 461 en el ránking.

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube, Kai Trump es conocida por publicar tutoriales jugando al golf o eventos de la Casa Blanca, en los que su abuelo tiene un gran protagonismo. Además, su acomodada posición y su fuerte exposición le permitió crear su propia marca de ropa para deportistas.

De esa manera los trabajos de modelaje, los contratos publicitarios y las colaboraciones en redes sociales le generan a Kai Trump un ingreso anual de $2,5 millones. Además, gracias a su carrera en el golf, el sitio web de valoración deportiva On3 estima sus ganancias por derechos de nombre, imagen y semejanza en $1.2 millones.