Tres argentinos que integraban el Ejército de Ucrania murieron en un ataque ruso, cuando participaban de una misión de asalto para recuperar la posición tomada por el Kremlin en la ciudad de Sumy, ubicada el noroeste del país.

Se trata de José Adrián Gallardo, de 53 años, Mariano Franco, de 47, y Ariel Achor, de 25, quienes se habían sumado a las tropas ucranianas como "contratistas privados" apenas dos meses atrás. Ninguno contaba con formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas.

El ataque, que ocurrió hace tres semanas, era su primera misión al frente de batalla. Según fuentes cercanas a los argentinos, habían recuperado una zona en la región de frontera entre Sumy y Belgorod cuando fueron detectados y atacados por drones de las tropas rusas. Uno de ellos murió por la explosión de una mina, otro por el ataque de un dron por la espalda y el tercero recibió un tiro en la cabeza.

El jefe de la administración militar de la zona, Oleg Grigorov, sostuvo que durante el ataque el Ejército que responde a Vladimir Putín desplegó “decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas“.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del argentino Emmanuel Vilte, integrante del ejército ucraniano desde 2022, quien perdió la vida en julio pasado, luego de ser detectado en Pokrovsk por un dron Shahed, de origen iraní, adaptado a la industria militar rusa.