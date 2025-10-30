Por primera vez en más de un año, la compra de maquinaria y equipos nacionales mostró un retroceso, y la construcción también se ubicó por debajo del nivel del año pasado. El dato marca un quiebre en la tendencia positiva de catorce meses consecutivos y revela que el motor de la inversión depende ya casi exclusivamente de las importaciones.

Según el informe del Centro de Estudios Orlando Ferreres, el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM-OJF) registró en septiembre un incremento de 11,3 por ciento interanual en términos reales. En dólares, el nivel estimado de inversión fue de 7.929 millones. Sin embargo, detrás de ese crecimiento general se esconde una composición cada vez más desequilibrada: el impulso proviene casi únicamente del ingreso de bienes del exterior, mientras la producción nacional de equipos retrocede.

La inversión en maquinaria y equipo mostró en septiembre una suba de 22,1 por ciento interanual, con un acumulado de 40,4 por ciento en los primeros nueve meses del año. Pero ese promedio esconde una dinámica dispar: la maquinaria importada creció 40,6 por ciento, mientras que la nacional se redujo 0,1 por ciento. Es la primera vez en más de un año que la industria local de bienes de capital marca un número negativo, señal de enfriamiento del componente más vinculado a la producción doméstica.

En paralelo, la construcción registró una baja de 0,6 por ciento interanual, la cuarta en los últimos cinco meses. Aunque el acumulado del año todavía exhibe un aumento de 3,2 por ciento, la tendencia de los últimos meses muestra una desaceleración progresiva, en un contexto de escasa obra privada y reducción de los proyectos públicos. El freno en este sector, históricamente sensible a los ciclos económicos, refuerza la idea de que el repunte inversor empieza a agotarse.

De esta forma, el análisis de Ferreres concluye que, si bien la inversión mantiene cifras positivas en términos agregados, lo hace “dependiendo ya únicamente de la importación”. En otras palabras, la expansión actual no se traduce en un fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, sino en una mayor exposición a la compra de maquinaria extranjera. En ese escenario, la expectativa sobre la evolución del tipo de cambio aparece como el principal determinante de las decisiones de inversión: ante la posibilidad de una suba del dólar, las empresas adelantan compras externas, lo que sostiene artificialmente los niveles de inversión.

El parate en la inversión nacional se condice con la evolución de la inversión extranjera directa. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina cayó durante 2024, a contramano del desempeño regional. Mientras en América Latina la IED creció 7,1 por ciento interanual, el flujo hacia el país se redujo, evidenciando la dificultad del gobierno de Javier Milei para atraer capitales foráneos incluso después de la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El organismo regional advirtió sobre el estancamiento de las inversiones en América Latina y llamó a los países a implementar “estrategias destinadas a mantener su atractivo para los inversionistas internacionales”. En el caso argentino, la caída de la IED confirma que los anuncios de liberalización económica y apertura de mercados no lograron revertir la desconfianza de los inversores.