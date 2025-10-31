Cinco trabajadores fueron despedidos esta semana por JetSMART de manera directa, sin telegrama ni comunicación formal. Según la Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ), la aerolínea busca reemplazar a la tripulación nacional por personal extranjero contratado temporalmente.

“Rechazamos los despidos injustificados y el modo en que fueron ejecutados: sin telegramas, sin comunicación formal y con citaciones personales donde los empleados fueron desvinculados en el momento. No hay motivos operativos ni económicos que lo justifiquen”, afirmó Diego Bitschin, secretario general del sindicato.

Los despidos ocurren en plena transición del Decreto 378/25, normativa que redujo los tiempos de descanso y aumentó la carga laboral para las tripulaciones, según advirtió la ASTJ.

Paro total en puerta

Ante la situación, el sindicato definirá en asamblea la realización de un paro total de 24 horas a mediados de noviembre. La medida busca presionar a la empresa para reincorporar a los despedidos y restablecer un diálogo “real y transparente” con la representación sindical.

“Mientras se aplican nuevas reglas que exigen más trabajo y menos descanso, la empresa decide echar personal con experiencia y reemplazarlo por trabajadores extranjeros y contratos temporarios. Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la seguridad operacional”, sostuvo Bitschin.

Reclamos salariales ignorados

Además de los despidos, JetSMART mantiene sin resolver el reclamo salarial pendiente desde febrero. Según el sindicato, la empresa se comprometió a pagar aumentos que nunca concretó y muestra una actitud hostil frente a los reclamos de la tripulación.

“Estamos viendo cómo se reemplaza empleo argentino estable por mano de obra extranjera. No hay justificativo para reducir dotación cuando la operación se sostiene a base de sobrecarga y fatiga”, añadió Bitschin.

El gremio aseguró que las medidas de fuerza continuarán hasta lograr la reincorporación de los trabajadores y condiciones laborales dignas. “Defender los puestos de trabajo argentinos es también defender la seguridad aérea y la dignidad laboral. No vamos a permitir despidos arbitrarios ni reemplazos encubiertos bajo el argumento de eficiencia”, concluyó el dirigente.

