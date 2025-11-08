La relación entre los vecinos del barrio privado de Nordelta y los carpinchos sumó otro capítulo. Un video que se hizo viral en redes sociales muestra a crías muertas o agonizando y se denunció que podría ser a causa de envenamiento. La denuncia ocurrió en paralelo a la decisión de la jueza de San Isidro, María Paula Venera, de revocar tres cautelares que protegían el hábitat del avance de nuevas obras inmobiliarias.

"Los carpinchos siguen siendo maltratados. Estos son unos bebitos, muy chiquititos, que aparecieron muertos. Otros como agonizando. Parecen envenenados, no los podemos asegurar porque cuando fuimos a verlos ya no estaban. Estaban los pájaros comiendo lo que quedaba de ellos", denunciaron desde la cuenta Carpinchos de Nordelta.Somos Su Voz.

En el mismo posteo, los vecinos organizados piden a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín que revierta la decisión de la jueza Venera y reponga las medidas cautelares. "Levantar las cautelares es sacarle la protección y decirle a los violentos que pueden seguir adelante. Necesitamos que la voz de los carpinchos se escuche bien fuerte y protegerlos para siempre", exigieron.

La decisión de Venera, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, revocó una serie de medidas cautelares que favorecían el desarrollo de la especie en su hábitat natural poniendo un freno a nuevas obras, movimientos de suelos y fumigaciones.