Central no conoce rival para los octavos de final del torneo Clausura pero la dirigencia lanza esta tarde la venta de plateas y populares en exclusiva para aquellos socios que adquirieron abono en la presente temporada. Las plateas tendrán un costo de 40 mil pesos y para el ingreso al sector de las populares hay que pagar 15 mil pesos. Para los socios que no tienen abono deberán esperar hasta el jueves para comprar entradas.

Central está clasificado a los octavos de final del torneo Clausura pero aún no tiene rival. Se conocerá el fin de semana. No se puede especular sobre la posibilidades abiertas dado que en la pelea hay involucrados diez clubes. Pero lo que tiene confirmado el canaya es que será local en el juego que se pondrá en disputa el pase a cuartos de final. Y por eso la dirigencia se decidió por anticipar doce días la venta de entradas.

La novedad es que a partir de los octavos de final los socios con cuota al día deberán pagar para acceder a las tribunas generales. Para los que compraron abono a popular en el presente torneo podrán comprar la entrada general a 15 mil pesos hoy y mañana. El jueves el precio será de 20 mil pesos y se abre la venta al socio en general.

Los que tienen abono a platea podrán preservar su ubicación para el partido de los octavos de final. Si compran en estos dos días de preventa exclusiva la butaca tiene un valor de 40 mil pesos. Si compran el jueves, cuando se abre el expendio a todos los socios, la misma ubicación tendrá un costo de 50 mil pesos. Para los vitalicios con abono, en cambio, la platea cuesta 30 mil pesos y la popular 10 mil. Quienes tienen abono a plateas preferenciales deberán pagar 50 mil pesos, y 45 mil por la platea preferencial baja.

El expendio comenzará hoy a las 13 en la plataforma Deportick y por cada cuenta se podrá realizar la compra de hasta tres entradas. Pero los abonados a platea solo podrán comprar en la misma ubicación que tienen el abono. Para cambiar de sector se debera esperar hasta el jueves, día en que se habilita el expendio a todos los socios.

El jueves para los socios que quieren comprar plateas deberán pagar 60 mil pesos y los vitalicios 30 mil. Para ingresar a la popular el costo será de 20 mil pesos y para los vitalicios 10 mil. Y la platea preferencial baja tendrá un costo de 65 mil pesos y para vitalicios 25 mil. El requisito para comprar entradas es tener la cuota de octubre paga. El pago se puede realizar con tarjeta de débito o crédito. No hay financiación. Y si equipo de Ariel Holan avanza a cuartos de final es muy probable que vuelva a definir de local.