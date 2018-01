“Mirá tu programa de tevé favorito como si fuera la primera vez”, propone UnSpoil Me, flamante sitio que promete a quien sea materia dispuesta hacerle olvidar por completo su serie preferida, amén de que pueda volver a verla, libre de spoilers. ¿Cómo? Pues, ¡con hipnosis, por supuesto! A través de una sesión de casi media hora, gratuita y online, donde una voz en off induce al estado de inconciencia mientras la pantalla dispara sugerentes espirales que contribuyen –cabe suponer– a la sugestiva ecuación... “Primero, decidí qué programa te gustaría olvidar. Entonces serás guiado a través de autohipnosis por una experiencia de audio digital de 23 minutos, que debe ser vivenciada sin interrupciones para que surta efecto. Te recomendamos usar auriculares y asegurarte de estar en un lugar donde no te molesten”, ofrece la iniciativa, obra y gracia de la filial nórdica de Samsung en colaboración con el hipnotizador e ilusionista “certificado” Fredrik Praesto, célebre en Suecia. “Sorprendentemente, no se trata de una broma”, subraya el medio francés UFunk, aclarando que solo pueden participar mayores de 18 años “mentalmente saludables”. Mientras, desde su sitio oficial, explican los creadores de UnSpoil Me: “No olvidarás nada que no quieras”, “Sí, podés pasar por el proceso cuantas veces te dé la gana, por cada serie, película o video que desees borrar de tu cabeza”, y abriendo ya el paraguas, “La hipnosis no funciona para todos, pero ¡concentrate y hacé el intento!” Para personas proclives al mareo, después de todo, siempre está el botoncito de “cancelar”. Oh, por cierto: recomiendan esperar una noche antes de volver a ver (como si fuera la primera vez) el programa en cuestión “para que el cerebro integre la hipnosis con el resto del cuerpo”. Ajá.