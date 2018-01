Tras recuperar su libertad, José María Núñez Carmona concurrió ayer a los tribunales de Comodoro Py para notificarse personalmente de la excarcelación que le concedió la Cámara Federal porteña. Allí reiteró que no compró Ciccone Calcográfica y que Amado Boudou no conoce a Alejandro Vandenbroele. El amigo del ex vicepresidente dijo confiar en el desarrollo de las investigaciones en las que está involucrado y contó detalles de los 70 días que pasó detenido en la cárcel de Ezeiza. “Ahora va a quedar un poco más claro el panorama en función de quién compró Ciccone”, dijo Núñez Carmona, quien destacó que Vandenbroele “volvió a decir que no conoce” a Boudou. “Es una mentira absoluta”, enfatizó para desmentir que haya relación entre el ex vicepresidente y titular de The Old Fund, la empresa utilizada para sacar a Ciccone de la quiebra, e insistió: “Yo soy el que lo conoce a Alejandro.” Núñez Carmona afirmó su que mayor preocupación “tiene que ver con las prisiones preventivas, con las detenciones” que se registraron en los últimos meses y aseguró que presentará “toda la documentación” que sea necesaria. La Justicia lo investiga por un presunto blanqueo irregular de capitales que luego se incorporaron a empresas que tiene en común con Boudou y también por el caso de Ciccone Calcográfica. Detenido por orden del juez Ariel Lijo el pasado 3 de noviembre, el mismo día en que arrestaron a Boudou, Núñez Carmona estuvo en la cárcel de Ezeiza, de donde salió anteanoche cerca de las 22. Dijo haber pasado sus días en prisión “tranquilo esperando la excarcelación” que finalmente le concedió la Cámara Federal y contó que se enteró de la decisión mientras miraba televisión en el salón de usos múltiples del pabellón del penal, y que le dio Boudou estaba en la peluquería y le dio la noticia mientras le cortaban el pelo. “Seguí la misma rutina que tienen el resto de los reclusos”, relató Núñez Carmona sobre su paso por la cárcel de Ezeiza.