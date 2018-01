Quiere la bota para gobernarla solo

"Ahí no me cuenten, en ese carnaval no voy a participar", zanjó tajante el senador nacional Omar Perotti al ser consultado sobre los tanteos que hacen algunos dirigentes del Frente Progresista y del Partido Justicialista para llegar juntos a las elecciones de 2019 en un nuevo espacio para enfrentar a Cambiemos en la provincia. Si bien en la coalición de gobierno santafesino no cuentan ni al rafaelino ni al kirchnerismo -solo tejen con los senadores del PJ y con algunos gremios- el ex candidato a gobernador se encargó de cerrar la puerta con vehemencia, y volvió a cargar duro contra la gestión Lifschitz.

"Cada uno es dueño de pensar su estrategia, pero el socialismo tiene faltas importantes con la gente, que no se equivocó cuando lo votó; el que se equivocó es el socialismo por no darle respuestas a la gente, y eso se ve en todas partes de la provincia", afirmó Perotti ayer en declaraciones a la radio LT28, de Rafaela.

El legislador consideró un hipotético armado del PJ y el PS como "un globo de ensayo típico de verano", y redobló sus dardos. "Este globo es parte de ver cómo hacen para mostrarse atractivos o mantenerse", interpretó, sin quererlo, en sintonía con el diputado K Agustín Rossi, quien por su parte sospecha de que acaso el socialismo pretenda con estas especulaciones involucrar al PJ en su propia interna.

En los últimos días, hubo un vendaval de declaraciones en el socialismo a favor de barajar y dar de nuevo, con el propósito de frenar la ofensiva macrista que se perfila, hasta ahora, con chances ciertas de ganar la gobernación y hasta la municipalidad de Rosario. Desde el presidente del partido, Antonio Bonfatti, pasando por Rubén Galassi, Luis Contigiani, Miguel Cappiello y hasta un sector interno de militantes de base llamado "Fuerza del territorio" han abonado la necesidad de refundar el Frente Progresista con la incorporación de otros sectores. El propio Miguel Lifschitz acabó por acceder a "sumar miradas sin tachar a nadie", ante la nueva ola que crece en su partido. En el PJ, distintas voces como el senador Armando Traferri y el diputado Luis Rubeo abonan ese mismo camino.

Al margen de todo eso, Perotti despreció: "El socialismo no termina de darse cuenta nunca de su mentira, no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo, esto de tirar globos de ensayos desde la política, de la reforma constitucional, es para que no se hable de los problemas reales que tiene la provincia, para que no se hable del aumento de la energía, de las dificultades de muchas familias, muchos pequeños empresarios y comerciantes que no saben cómo hacer frente a la factura de luz, la energía más cara del país", dijo.

El rafaelino que superó los 500 mil votos el año pasado ya confirmó su intención de buscar la gobernación en 2019, como ya lo intentó en 2015. Por eso ayer descartó las alquimias de los senadores provinciales y algunos gremios importantes como UOM y Luz y Fuerza, y propuso "algo nuevo, con sectores que nos acompañaron en las últimas elecciones convirtiéndonos en una alternativa seria".

Perotti consideró posible llegar al 2019 con un armado "superador de estos años en los que perdimos enorme terreno, de un gobierno que dejó pasar los récords de recaudación provincial, con la provincia nuevamente en déficit por arriba de los 7 mil millones y habiendo tomado endeudamiento", chicaneó. En esa línea, opinó que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, ya no debería integrar el gabinete. "Recorre la provincia con datos del año pasado, cuando en los primeros días de este año tenemos más de diez muertos", lanzó.

Sin ninguna chance de entendimiento con el Frente Progresista, Perotti recalcó: "El peronismo tiene potencial planteándose como una fuerza moderna nueva, hay que tener un esquema abierto, de amplitud, para convocar a los mejores en la provincia y esto lo hace desde su propia experiencia; cuando nos tocó gobernar nunca nos preocupó que un secretario sea de tal o cual partido, sí que sea idóneo y responsable en sus funciones, y hemos tenido en distintos momentos integrados a nuestro gabinete gente con deseos de participar en política sin militancia, en nuestra provincia hay muchos ciudadanos con esta voluntad".