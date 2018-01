El hijo mayor de Martin Luther King Jr dijo ayer que el mundo estaba viviendo “días de maldad” cuando criticó la descripción de Donald Trump de Haití, El Salvador y algunas naciones africanas como “países de mierda”.

Trump enfrentó severas condenas internacionales por sus comentarios y se vio obligado a combatir nuevas acusaciones de que es racista.

“Estos son días malvados cuando el presidente de los Estados Unidos no parece entender que África es un continente, no un estado, y se refiere a países como Nigeria, Haití y El Salvador, ya todos conocen esa palabra. Yo no hablo así. Ustedes saben lo que dijo “, dijo el hijo de King, Martin Luther King III, en un desayuno en honor a su difunto padre.

Trump es acusado de usar la frase “agujero de mierda” para describir a varias naciones durante una reunión en la que se trató la cuestión migratoria con un grupo bipartidista de seis senadores. El presidente también cuestionó la necesidad de admitir a más haitianos en Estados Unidos, según varias versiones de la reunión. “¿Por qué permitimos que todas estas personas de los países de mierda vengan aquí?”, dijo, según el Washington Post, como parte de las discusiones sobre un acuerdo bipartidista de inmigración. Agregó que Estados Unidos debería admitir a más personas de lugares como Noruega.

Martin Luther King III se apresuró ayer a criticarlo: “Cuando un presidente insiste en que nuestra nación necesita más ciudadanos de estados blancos como Noruega, ni siquiera creo que necesitemos pasar más tiempo hablando sobre lo que dice y lo que es.”

La hija de Martin Luther King, Bernice King, también criticó a Trump. “No podemos permitir que las naciones del mundo adopten las palabras que provienen de nuestro presidente como un reflejo del verdadero espíritu de Estados Unidos”, dijo en Atlanta. “Somos un pueblo, una nación, una sangre, un destino. Toda la civilización y la humanidad se originaron en los suelos de África”, agregó Bernice King.

Después de haber negado repetidamente las observaciones que se le atribuyen, el discurso semanal de Trump honró al Dr. King, quien es quizás mejor conocido por su discurso de 1963 “Tengo un sueño” donde reclama derechos civiles y económicos.

Trump dijo a los periodistas que él no era” racista” y afirmó que “el era la persona menos racista” que alguna vez hayan entrevistado. El presidente usó Twitter para desmentir que hubiera usado la frase “países de mierda”, pero el senador demócrata Dick Durbin, que asistió a la reunión de la Casa Blanca, afirmó que Trump “repetidamente” dijo “estas cosas llenas de odio”.

Ayer, Durbin les dijo a los periodistas que respalda cada palabra que comentó. Poco después, Trump tuiteó que “Dicky Durbin” había “tergiversado totalmente” lo que se habló en la reunión de la Casa Blanca.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère.