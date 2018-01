Cataluña estrena hoy un nuevo Parlamento, con una sesión que promete ser excepcional: tres diputados están presos y otros cinco huidos en Bruselas, entre ellos el presidente cesado, Carles Puigdemont (foto) quien pretende jurar a la distancia. Los partidos independentistas, que juntos controlan el Parlamento, deberán hallar una estrategia para ganarle a los unionistas. El ex mandatario catalán planea jurar a la distancia ya que no puede regresar a España sin ser detenido. Pero el presidente español Mariano Rajoy advirtió que apelará ante el Tribunal Constitucional si en la sesión de hoy el Parlamento regional permite delegar el voto a Puigdemont. Se espera que Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán que se encuentra detenido y que podría delegar su voto a otro diputado, se quede con la presidencia de la Cámara y que sus aliados independentistas consigan tres de los seis asientos restantes, con lo que controlarían ese órgano y podrían maniobrar para lograr la investidura de uno de los suyos.