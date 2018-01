La Petra y la letra

La Feria del Libro LGBTI de Paraná, organizada por la Biblioteca Pedro Lemebel, comienza el martes 23 de enero.

El 23 de enero se cumplirán 3 años de la muerte de Pedro Lemebel y 3 del nacimiento de la Biblioteca que lleva su nombre fundada en Paraná, Entre Ríos por Nora Arancil, del Centro Cultural Nuraplain, para el estudio de las danzas alternativas. “Una expresión de fe de los cuerpos fuera del mandato monoteísta. 90 kilos de puro travestismo. Furia travesti, no me importa nada” dice Nora. La Biblioteca se encuentra en el corazón del barrio Fo.Na.Vi, a 7 cuadras de las vías. Se entra por un pasillo amplio cubierto por un tinglado de donde cuelgan guirnaldas de colores, y desemboca en una placita con juegos para niños. “El tren ya no nos separa, pero la mirada social sí”, dice Nora. Es una construcción de cemento dentro de un territorio verde que se fue poblando con asentamientos. En el patio hay una mesa de madera, una rueda de bici colgada en la pared de ladrillos, y los vecinos son invitados a compartir la cotidianeidad, aunque no tengan historias comunes. Por allí pasó Lohana Berkins dejando su fuerza para seguir luchando por los derechos trans. También pasaron por allí Susy Shock, madrina de la Biblioteca, y Marlene Wayar. Hay talleres de diseño de indumentaria, escritura, cine y producción audiovisual, charlas para rescatar la cultura popular como es el carnaval. Llevan adelante el proyecto “Reparando Alas” inspirándose en el manifiesto Hablo por mi diferencia de La Lemebel. “Una de las integrantes de la Biblioteca y activista trans, Lara Quiroga, contó su sueño de crear un espacio donde las personas trans encentren un refugio, no solo una pensión para quienes están en situación de calle sino un espacio de hermandad, un lugar de abrazo, un nido donde guarecerse”, cuenta Nora; por ahora el refugio es su casa y la Biblioteca.

Además, todos los días cuando baja el sol, sirven la merienda para los pibes del barrio, y en épocas de clases dan apoyo escolar. “Con la leche nos venimos solventando cooperativamente y recibiendo algún aporte de las escuelas”, cuenta Nora. La Biblioteca prepara la primera feria de escritores y editoriales independientes, del 23 al 26 de enero, con shows, presentaciones, música, radio abierta La Colifata y mucha literatura disidente.

Del 23 al 26 de enero desde las 18 en la Galería Comercial Barrio El Sol, Santos Vega 1754, Paraná.

Miniserie Versace

El asesinato de Gianni Versace es la segunda parte de la saga American Crime Story, dirigida por Ryan Murphy, creador de Glee y Feud. Se acaba de estrenar por FX y podrá verse todos los jueves. Actúan Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Darren Criss y Ricky Martin, en el papel del joven gran amor del modisto italiano.

Revista Jennifer

Los deseos imaginarios de Donald Trump, el affair Kevin Spacey y los puntos de contacto entre Matías Alé y un becario del Conicet apodado “La Pluma” son sólo algunos de los temas que recorre Jennifer, la revista digital sobre arte y actualidad editada por Claudio Iglesias y Syd Krochmalny. Ya tiene nuevo número. Jennifer.net.ar

FIESTAS

Sabor a cumbia. En vivo: Rolando Bruno, Juana Chang y El Chaski Pum. Viernes 19 de enero a partir de las 21.30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Turbo. Torneo de voguing y lipsync. El jurado estará compuesto por Le Brujx, Shirley y Nubecita Vargas. Conduce Sónica Satana. Viernes 19 de enero desde las 20 en La Confitería, Avenida Federico Lacroze 2963.

Minelek y amigxs. Música en la terraza. Todos los martes desde las 23 toca en Minelek Berger Muzik junto a invitadxs especiales. En Niceto Vega 5507.

Fun fun. La fiesta comandada por los Djs Pareja, continúa este sábado 20 de enero en The Shamrock Basement. En esta nueva edición los DJs invitados son el dúo Carisma. Desde la medianoche en Rodríguez Peña 1220.

ARTE

¡Finissage! La muestra “Kosupure Cosplay” de Fátima Pecci Carou, curada por Marcelo Galindo, se despide con animaciones, fiesta y música en vivo. Viernes 19 de enero a partir de las 18 en Selvanegra galería, Gurruchaga 301.

Continuado moderno: ciclo de performances. El sábado 20 de enero a las 16.30 se podrá ver “Percepción modelada: taichí”, a cargo de Daniel Brener en el marco de la muestra de Elba Bairon. Y a las 18.30, “Saperlipopete”, de Alicia Muxo y Enrique Iturralde, sobre textos de Emeterio Cerro, En el Moderno, Avenida San Juan 350.

CONVOCATORIAS

Jóvenes escritores. La editorial española Autor/ invita a escritores de habla hispana, residentes en cualquier parte del mundo, menores de 35 años, a enviar poemas y relatos para ser seleccionados por la editorial y la plataforma de proyectos emergentes “Hago cosas”. Las obras escogidas integrarán un libro. Más info en autor.hagocosas.es

Festival de Cine de Chascomús. Hasta el domingo 21 de enero hay tiempo para inscribirse y enviar cortos de ficción, documental, animación o videoclip para participar del festival que tendrá lugar en esa ciudad del 3 a 6 de mayo. Más datos a chascomuscine.com.ar

Nuevas plumas se buscan. Editorial Monstra convoca a dramaturgos a enviar sus obras a [email protected]

TEATRO

Las Troyanas. La tragedia de Eurípides en versión drag. Los viernes después de la medianoche en Feliza Club Arcoiris, Avenida Córdoba 3271.

Dulce pájaro de juventud. Oscar Barney Finn dirige la obra de Tennessee Williams. Estreno: jueves 25 de enero a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444.

CURSOS

Seminario introductorio de swing queer. Un taller que enseña en cuatro clases a empezar a romper la heterosexualización de la técnica del swing y la ligazón arbitraria entre un rol y un determinado cuerpo. Todos los jueves a partir del 1 de febrero a las 19 en Feliza Club Arcoiris, Avenida Córdoba 3271.

Verano en el Celcit. Ya están abiertas las inscripciones para “La escena voraz”, intensivo a cargo de Mariana Obersztern de entrenamiento y expresión escénica. Se dictará desde el 22 al 26 de enero de lunes a viernes a las 19. Está dirigido a actores, estudiantes avanzados, directores, autores, y artistas de todas las disciplinas. A partir del 5 de febrero Mariela Asencio dará el taller de dramaturgia “De la idea a las escena”. Más información e inscripción en celcit.org.ar

Universo Lynch. La plataforma de crítica de cine Sublime obsesión (sublimeobsesion.com) presenta “Sueños y pesadillas”, un encuentro cercano con la obra de David Lynch. Jueves de febrero y marzo, de 19.45 a 22.15. Comienza el jueves 1 de febrero. Informes e inscripción: [email protected]

Summer camp 2018. Hasta el 18 de febrero se recibirán postulaciones para la residencia de verano orientada a artistas e investigadores en Casa de Piedra (Catamarca). Durante la estadía se realizará al menos un encuentro de análisis y/o acompañamiento de proceso de obra, según el proyecto o cada postulante lo necesite. Más info en Facebook (/Casa de Piedra Residencia de Artistas)

Llamado a nuevos agentes. El Programa de Arte Contemporáneo para Agentes del Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) 2018 abre su convocatoria hasta el 9 de febrero inclusive. Cada año un jurado, formado por artistas, curadores, historiadores, entre otros, selecciona alrededor de 20 postulantes para desempeñarse como agentes culturales del CIA, que participan de clínicas, talleres, seminarios, laboratorios y encuentros. Consultas: [email protected]

Beca Claudia Pía Baudracco. Hasta el 15 de febrero se reciben postulaciones a las becas para proyectos que problematicen las relaciones sexo/género y la diversidad sexual en el marco del Doctorado de Ciencias Sociales de Flacso. Contacto: [email protected]

CINE

¿Sueno gay? Como parte de los festejos por su aniversario número 25, Sigla invita a la proyección de Do I sound gay (2014), el documental en primera persona en el que David Torphe explora la historia cultural de la “voz gay” en el cine y la televisión a través de iconos lgbti como George Takei y Dan Savage. El sábado 20 de enero a las 20 en Pasaje del Progreso 949.

Maratón Twin Peaks. En 2017 volvió la serie de culto dirigida por David Lynch junto a Mark Frost como guionista en su tercera temporada. Para celebrar este retorno durante enero La Gran Jaime proyectará la primera temporada invitando a que viejos (y nuevos) fans se reencuentren con Dale Copper (Kyle MacLachlan) en los años 90 intentando develar el misterio de la muerte de la estudiante Laura Palmer. Todos los miércoles de enero en Casa LGJ, Aráoz 832.

RECITALES

Por amor al baile. En vivo: BIFE + Pato Smink + Don Plok + Bailanta especial Dancehall. Gratis y al aire libre. Jueves 25 de enero desde las 19 en la terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Serenatas. Nahuel Briones y Julián Desbats comparten escenario en el marco del ciclo de canciones de amor del CCR. Viernes 19 de enero a las 20, en el Patio del aljibe, Junín 1930.

TERTULIA

Señorita Bimbo y Noelia Custodio. Unen sus voces pecadoras y surfean sus propias preguntas y observaciones sobre el mundo aquí y ahora, para profanar el estatus quo y romper todo, riendo. Sábado 20 de enero de 21 a 23 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

SAN JUAN

Romeos. El drama de la realizadora alemana Sabine Bernardi se proyecta como parte del ciclo cine de cine lgbti que organiza la Asociación Aequalis Cultura Diversa. Jueves 25 de enero a las 21 en el Centro Cultural Conde Grand, San Luis 701, Ciudad de San Juan.

EXTRA

Literatura para adultos y adúlteros. Feria de comics y eróticos y románticos en el Centro Cultural Recoleta. Sábado 20 y domingo 21 de enero de 17 a 21 en el Patio de la fuente, Junín 1930.

Dilda Edición verano. Novena feria feminista. Habrá: indumentaria, comida, fanzines, tragos, música en vivo, y mucho más. Miércoles 24 de enero de 18 a 22, Ladran Sancho Espacio de Arte, Guardia Vieja 3811.