Fabricio Fontinini (foto) será jugador de Newell's por disposición de los dirigentes pero no está habilitado para jugar. El juez que entiende en el Fideicomiso del club deberá autorizar la negociación, la cual, entre otros requisitos, debe realizarse sin pagar comisiones.

El Organo Fiduciario delega la decisión de la negociación al magistrado, dado que exige aun a las autoridades del club que paguen el sueldo a los empleados de la entidad y jugadores del primer equipo, situación prioritaria ante cualquier decisión deportiva.

Fontanini viene para jugar en la defensa de Newell's junto a Bruno Bianchi, es decir que relegará a Joaquín Varela, el juvenil que debutó en el clásico y será titular seguramente el sábado ante Arsenal en el Coloso del Parque. El técnico Juan Manuel Llop reclama por un defensor tras la venta de Nehuén Paz a Bologna de Italia.

El defensor formado en Atlético Rafaela firmó contrato con el club pero el mismo tendrá validez si es homologado por el juez Hernán Bellizia. El Organo Fiduciario no dará un informe positivo al juzgado respecto de la llegada de Fontanini, por lo cual los dirigentes se arriesgan a repetir el caso de Danilo Ortiz, quien no se incorporó por decisión de Bellizia. El juez no es afín a autorizar erogaciones porque prioriza el pago de salarios adeudados.

En cuanto a lo deportivo, Llop probará el jueves por la mañana la misma formación que jugó el amistoso con Banfield para recibir el sábado a las 17 a Arsenal, en el reinicio de la Superliga.