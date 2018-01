"En la Argentina no puede haber presos políticos", denunció el ex vicepresidente Amado Boudou durante una recorrida por las localidades de Dock Sud y Avellaneda, la primera desde que recuperó su libertad luego de haber sido detenido en el marco de la persecución política y judicial contra ex funcionarios del anterior gobierno.

Durante esa actividad, en la que visitó la unidad básica Juan Domingo Perón, de La Cámpora, el ex funcionario cuestionó también al gobierno de Cambiemos y a un sector del Poder Judicial de intentar “hacer callar o asustar a los opositores”, mediante el impulso de causa judiciales.

"Es muy importante que en la Argentina no haya ni un preso político. Es algo que realmente vulnera e insulta a la democracia. Es una herramienta del Poder Judicial para tratar de dominar a la oposición. No hay nada que festejar mientras haya una sola persona que esté en esta situación", señaló Boudou al sitio El Numeral.

Durante esa entrevista, el también ex ministro de Economía criticó la ley de Reforma Previsional impulsada por el Gobierno al sostener que el nuevo coeficiente de incremento establecido en esa norma va a hacer que "los jubilados cobren menos (aumento) y pierdan poder de compra".

Por otra parte el ex vicepresidente estableció un parangón entre la situación del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, cuya condena por corrupción fue ratificada esta semana por una corte de apelaciones de Porto Alegre, y las acusaciones que pesan sobre los ex funcionarios que integraron las administraciones kirchneristas.