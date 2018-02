La Fiscalía Federal de Corrientes solicitó al Tribunal Federal de esa jurisdicción que ordene la detención del represor Carlos Faraldo, condenado en dos oportunidades por delitos de lesa humanidad y beneficiado a principios de año con la prisión domiciliaria. Faraldo, miembro del grupo de inteligencia que asoló la ciudad de Paso de los Libres durante la última dictadura cívico militar, fue condenado a 25 y a 16 años de prisión en dos juicios desarrollados por el Tribunal Federal de Corrientes pero con diferentes composiciones. Los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García advirtieron a quien preside la segunda composición del tribunal, el magistrado Juan Manuel Iglesias, que no han sido consultados acerca de si es válido o no el beneficio. Faraldo, de 72 años, lo solicitó por razones de salud pero los fiscales aclararon que padece “dolencias comunes” y denunciaron que no posee la pulsera de monitorización electrónica requerida para controlarlo.