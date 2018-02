Huracán: Díaz: Chimino, Salcedo, Nervo, Villalba; Calello, Damonte, Pussetto, Toranzo; Noir. Chávez. DT: Gustavo Alfaro.

Central: Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Fernández; Lioi, Gil, Pereyra, Carrizo; Herrera, Zampedri. DT: Leo Fernández.

Árbitro: Patricio Loustau.

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports.

Cancha: Huracán.

Leo Fernández hace un diagnóstico correcto. "Defensivamente estamos muy prolijos y ordenados. En ataque trabajamos mucho durante la semana tratando de incrementar el volumen de juego del equipo y teniendo paciencia para manejar bien la pelota", analizó en la conferencia de prensa que dio el sábado. Reconoce abiertamente que los problemas de Central en la zona de creación y, en rigor, es uno de los equipos con menor cantidad de goles a favor. Desde que asumió el nuevo entrenador, el canalla anotó en todos los encuentros, pero siempre un tanto. La victoria ante Unión dio confianza y con ese aval el equipo intentará ganarle hoy a Huracán en su casa.

Cuatro victorias, un empate y una derrota. Seis goles a favor y tres en contra. No se puede decir que la campaña de Fernández sea mala, todo lo contrario. El hombre que arrancó como interino se afianzó a fuerza de resonantes triunfos, como fue el caso de los cruces ante Boca y Newell's. Pero ahora, ya nombrado en el cargo, llegó el turno de leer su idea de juego, la propuesta que le imprime a sus dirigidos. Y en ese sentido, de Fernández puede decirse que arma los equipos de atrás hacia delante y prioriza el cero en el arco propio. Es ordenado y férreo en el fondo y en el único partido que perdió no es casual que se hayan ausentado los zagueros titulares, Tobio y Martínez. Sobre todo en el primer tiempo de ese partido ante Gimnasia, Central lució timorato y muy deslucido en la última línea.

Pero también puede decirse, aunque realmente sea prematuro, que Central relegó explosión en la ofensiva. "Hoy no estamos en el funcionamiento óptimo que uno pretende pero estamos muy bien y así lo indican los resultados", reconoció el director técnico auriazul. Gil no es conductor, no está hecho para cumplir ese rol, Carrizo es intermitente, altera buenas, muy buenas y muy malas y por el momento nada se les puede achacar a Lioi y Pereyra, que hoy sustituirá a González, que fue expulsado ante el tatengue. Los delanteros Herrera y Zampedri van mucho al choque y se destacaron por el esfuerzo y el juego aéreo, más que por asociarse con los mediocampistas.

No menor es la ausencia prolongada de tres titulares, encargados sin dudas de aportarle volumen al juego del canaya. El uruguayo Camacho le da cambio de ritmo al equipo sobre todo cuando arranca desde la derecha y se perfila para su pierna fuerte. El debut de Ortigoza es una incógnita, Fernández lo quiere al 100 por ciento, pero indudablemente cuando le toque estar Central ganará en posesión y pases profundos. Como mínimo. Y poco hay para decir de Ruben, el jugador con más calidad del plantel. Es por todas esas razones que Central juega diezmado. Se verá esta noche ante un rival necesitado de recuperarse luego del 0 ? 4 ante Racing para qué está el canaya.