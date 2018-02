El dólar cerró ayer a 20,18 pesos, al subir 13 centavos respecto de la cotización del viernes pasado. Se trató de una jornada cambiaria particular porque no hubo actividad en los bancos por el paro dispuesto por los trabajadores del sector. En las sucursales no hubo atención al público, medida que se mantendrá hasta mañana (ver aparte). Esto generó un nivel reducido del volumen de operaciones, lo cual se potenció por el feriado en Estados Unidos. La cantidad de transacciones de divisas en el mercado cambiario se ubicó en 182 millones de dólares, una cifra que equivale a la cuarta parte de lo que se acostumbra a negociar en la city. La cotización mayorista finalizó en 19,90 pesos, al incrementarse 14 centavos.

En el mercado de futuros de divisas, mientras tanto, se operó el equivalente a 45 millones de dólares, de los cuales el 75 por ciento se negoció a febrero, con un precio de 20,03 pesos en el segmento mayorista. Esto arrojó una tasa implícita de interés de 26,4 por ciento. El plazo más largo de operaciones a futuro fue mayo de este año, en donde se pactaron contratos a un precio de 21,06 pesos, con una tasa implícita de 21,07 por ciento. Estos rendimientos siguieron por debajo del de las Lebac. Las letras del Banco Central de corto plazo se negociaron en el mercado secundario con una tasa de 26,75 por ciento. La tasa de interés interbancaria operó a 27,0 por ciento.

El elemento destacado de la rueda financiera fue el nuevo avance de la bolsa. Se recuperó totalmente de las caídas de las últimas semanas y hay algunas acciones con incrementos de más del 15 por ciento en unas pocas ruedas. Las principales subas de ayer fueron de Telecom (7,0 por ciento), Consultatio (6,1 por ciento), Holcim (5,2), Central Costanera (5,1) y Supervielle (4,7). Por el contrario, terminaron en terreno negativo los papeles del Banco Francés (-3,1 por ciento), Siderar (-2,4 por ciento) y Aluar (-1,3 por ciento). El feriado de Estados Unidos también generó un menor nivel de operaciones en la bolsa local, al igual que el paro bancario. Se negoció ayer unos 584 millones de pesos en acciones, cifra que fue 55 por ciento menor respecto de los montos operados el viernes de la semana pasada.

Los bonos fueron otro activo financiero con un fuerte incremento de precios. Operaron por tercera jornada consecutiva en alza y ayer hubo algunos que ganaron más de un punto y medio. Los Par anotaron un alza del 1,6 por ciento, mientras que el Argentina 2046 aumentó 1,5 por ciento, los Discount subieron 1,4 por ciento, el bono a 100 años ascendió un 1,3 por ciento y el Bonar 2024 junto con el Argentina 2037 se apreciaron un 1 por ciento. Los analistas del mercado aseguraron que estos incrementos tienen que ver con una tendencia global, en la que se moderó la inestabilidad financiera de las últimas semanas y se observa nuevo optimismo de los inversores.

Uno de los instrumentos financieros en problemas fue el Cupón PIB. Ayer uno de los principales funcionarios del equipo económico, Guido Sandleris, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, aseguró que el país en 2017 creció cerca de 2,8 por ciento. Se trata de una confirmación no oficial, porque aún no se difundió el dato de actividad económica del Indec para el cierre de 2017, sobre que los inversores de Cupón no se llevarán el premio por el crecimiento del año pasado. El PIB debía crecer un 3,1 por ciento para gatillar el pago del Cupón por unos 2500 millones de dólares.