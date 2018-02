“Paro, paro, paro”, cantaron desde las columnas de izquierda que participaron de la movilización con sus propias consignas. “Venimos a plantear un paro activo nacional, los despedidos no tienen por qué luchar solos así que esos dirigentes son responsables de no unificar los reclamos para derrotar las políticas de ajuste”, expresó Romina del Plá, diputada nacional del FIT. “Dimos el primer paso que es hacer un acto grande, ahora hay que darle continuidad con un plan de lucha que llegue al paro general porque a este Gobierno no lo vamos a frenar sólo con una marcha”, manifestó Rubén “Pollo” Sobrero, también del FIT y dirigente de la Unión Ferroviaria. Desde Izquierda al Frente, Manuela Castañeira planteó: “Vamos a seguir en las calles. El año recién empieza, hay que redoblar la pelea por un paro general activo y por un plan de lucha. Seguiremos apoyando con mucha fuerza a los trabajadores del Hospital Posadas y al encuentro que ellos convocaron”.