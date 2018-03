TEATRO

MUCHACHA PUNK

Con motivo de la visita a la Argentina de la poetisa del punk Patti Smith, vuelve a las tablas Yo quiero ser Patti Smith, la obra dirigida por Florencia Bendersky.

“A menudo cuando me despierto me pregunto si vos también estarás despierto. Me dibujaste desde el período más oscuro de mi temprana vida, compartiendo conmigo el misterio sagrado de lo que es ser un artista. Tu obra, nacida de una fuente de fluidos, puede remontarse hasta la canción desnuda de tu juventud”. Con estas palabras homenajeaba Patti Smith a su eterno compañero Robert Mapplethorpe en la reciente presentación de un libro-archivo que compila la inmensidad de su obra fotográfica. Amiga, madre y amante, hija adoptiva de sus amados Ginsberg, Rimbaud, Blake y Burroughs, Patricia Lee “Patti” Smith, la andrógina y misteriosa cantante, poetisa, escritora, artista visual y madrina del punk neoyorkino de los 70, es la fuente de inspiración de Yo quiero ser Patti Smith, la obra de Valentina Vallejos dirigida por Florencia Bendersky que le rinde homenaje y se vale de la historia de una muchacha punk para contar una infinidad de otras historias. Melodías en vivo, alaridos, luces bajas y vinilos escuchados una y mil veces contextualizan un encuentro entre la protagonista, encarnada por Laura Dantonio, una cantante de rock local devota de Patti anclada en los años ochenta. Comedia dramática y bizarra, en ningún momento oculta su intención de erigirse como ceremonia de culto a la madrina Smith y su entorno, plasmado en el escenario mediante diapositivas de Mapplethorpe, vinilos de Irma Thomas -la fabulosa y poco conocida reina del soul de New Orleans- o anécdotas y referencias a Johnny Ace, Allen Ginsberg o Arthur Rimbaud. Yo quiero ser Patti Smith constituye una renuncia al olvido de nuestras eternas pasiones adolescentes y una reivindicación de la permanente vigencia de los deseos que rompen con la podredumbre de las costumbres, porque como dice la propia Patti en su libro El mar de coral, “En un lugar remoto, Morfeo, el dios de los sueños, despierta. Separado del benévolo regazo de la musa, presiona contra el azul y cobra ardiente forma”. Y, como deja en claro la protagonista sobre las tablas, cuando las fantasías y sus deidades abren sus ojos, ahí ya no hay quien las detenga.

A.D.

Viernes a las 23.30 en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960

TEATRO II

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant

El viernes 2 de marzo a las 20.30 se estrenará, en el Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530), la obra de Rainer Werner Fassbinder, dirigida por Leonor Manso. Con Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Victoria Gil Gaertner.

ARTE

Cuerpos diversos

Innvita: MuMaLá. Se inaugura el viernes 2 de marzo a las 19 en la sala de exposiciones Manuel Belgrano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. Podrá visitarse hasta el 16 de marzo de lunes a viernes de 12 a 20.

7M

DIA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA

Radio de La fulana. “Por la pepa, por nosotrxs y por todxs vení el 7 a visibilizarte. Compartí con nosotrxs la radio abierta llena de referentes de la comunidad LGBT y el feminismo. Trae tu remera para stencilear.” Así invita La Fulana a su actividad por el 7M que será desde las 16 en la estación Constitución.

Las safinas. Las actividades por el 7 de marzo comienzan a las 15.30 en plaza Pringles (Córdoba y Paraguay), donde habrá radio abierta y stands de organizaciones. A las 20 en la Plataforma Lavarden (Sarmiento 1201), tendrá lugar el panel “Desafíos del acceso al espacio público de lesbianas” del que participan la Defensoría LGBTI de CABA y el Equipo de Focalizarte en vínculos (Espacio del centro de día - Las Safinas) y el Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual Esteban Paulón. Luego Antonia Amprino y Maia Morosano presentan su libro. El 9 de marzo en la casa LGBTI (Córdoba 3650) a las 9 habrá un intercambio con activistas de organizaciones feministas y lésbicas de Uruguay. Y una entrevista abierta con las uruguayas en Radio Frida dentro del Centro Cultural “La Toma” (Tucumán 1349) a partir de las 15. Y el sábado 10 a las 22: Fiesta Les, en la casa LGBTI desde las 22.

Después te cuento. Una obra de Adriana Gómez Piperno sobre maternidades les fuera de todo molde. Música en vivo y pintura: Sonia Kovalivker. Viernes a las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960.

Jornada (Trans-Cis) Lésbica. Habrá: lecturas, performances, artistas, recital de Actibanda, feria y espacio artístico para niños. El miércoles 7 de marzo a partir de las 17, en la Estación de Aristóbulo del Valle (Línea Belgrano Norte), Florida, Vicente López.

FIESTAS

Torta Fest. El miércoles 7 de marzo a partir de las 19, en Feliza, Av. Córdoba 3271. Habrá: bandas + expos + djs + charlas.

RECITALES

KQmbia Marika - Kumbia Queers & Sudor Marika en vivo. Sábado 3 de marzo a partir de las 23, en JJ Circuito Cultural, Jean Jaures 347.

Peter Pank & los chicos perdidos. En vivo en el festival Humanes. Viernes 2 marzo desde las 23, en El Quetzal Casa Cultural, Guatemala 4516.

Festival trans-travesti. En vivo: Susy Shock, BIFE, Lola Bhajan y Cachitas Now. Martes 6 de marzo a partir de las 16, en 1 y 62, La Plata.

TEATRO

La ira de Narciso. Una obra de Sergio Blanco con actuación de Gerardo Otero y dirección de Corina Fiorillo. Los jueves y viernes 20.30, en Timbre 4, México 3554.

Conejo blanco, conejo rojo. Experiencia teatral del dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour, Estreno: lunes 5 de marzo las 21, en el Teatro Timbre 4, México 3554.

Una Voz. Segunda edición del ciclo de Dennis Smith con Laura Oliva, Julieta Cayetina y Francisco Prim con dos espectáculos: Boyscout (los sábados a las 19 a partir del 10 de marzo) y Eye y yo (los domingos a las 18 a partir del 11 de marzo), en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

Nosotras que nos reímos tanto. Ciclo de humor hecho en clave feminista. Los jueves de marzo y abril a las 22, en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Persona. Monólogos de Ana Carolina, Charo López, Malena Pichot y Vanesa Strauch. Sábados de marzo a las 23, en Santos 4040, Santos Dumont 4040.

Clarividentes. Reestreno de la obra de Javier Daulte. Los sábados a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Solo Nº 3. Una travesía escénica en torno al rito de invocación, transformación, pasaje y ofrenda. Idea, interpretación y dirección: Agustina Sario. Viernes 2, 9, 16 de marzo y 13 de abril a las 20.30, en el Centro Nacional de la Música, México 564.

CURSOS

Cerca de la revolución: arte, feminismo y pensamiento queer. Ciclo de cinco encuentros para discutir identidad y género. Organiza: Crítica de Artes (UNA). Del 12 de marzo al 12 de abril. Más info: [email protected]

Repensar los géneros del cuerpo. A cargo de Linda Williams. El curso será dictado en inglés. Coordina: la Comisión de Géneros y sexualidades de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. El lunes 5 de marzo a las 14, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201. Info e inscripción: [email protected]

Timidez o no timidez. Escritura sobre arte a cargo de Claudio Iglesias. Empieza el lunes 19 de marzo de 19 a 21.30, en Bartolomé Mitre 1970 5º B. Info e inscripción: [email protected]

Talleres literarios. Encuentros para escribir y compartir poesías y ficciones coordinados por la Paula Jiménez España, cronista de este suplemento. Abierta la inscripción. Interesadxs: [email protected]

Arte Mutante. Fotografía por la diversidad. Todos los sábados de 16 a 18.30, en SIGLA, Pasaje del Progreso 949. Empieza el sábado 3 de marzo.

TERTULIAS

Construyendo una niñez feminista y organizada. A cargo de Aula Vereda y Pañuelos en Rebeldía. El sábado 3 de marzo, a partir de las 13, en La casa de Teresa, Acuña de Figueroa y Humahuaca. Info e inscripciones: [email protected]

Workshop de subsidios culturales. Dirigido a emprendedores, artistas, productores y gestores que estén desarrollando algún proyecto cultural y busquen la manera de financiarlo a través de los subsidios actualmente vigentes en Argentina. Coordinado por Nicolás Hochman. El viernes 2 de marzo a las 18, en el barrio de Colegiales. Info e inscripciones: [email protected]

Alerta ESI. Jornada por la aplicación de la Educación Sexual Integral para todxs. Organiza: Comando ESI. Sábado 3 de marzo a las 19, en Espacio Cultural Ambigú, Juan Domingo Perón 1829.

Nación mapuche: episiemis de la mapu para un buen vivir. A cargo de la weichafe Moira Millán. Rumbo al 1er parlamento de mujeres Originarias. Sábado 3 de marzo a las 17, en Hipólito Yrigoyen 2008.

ARTE

A la conquista de la luna. Reúne obras Diana Dowek, Elba Bairon, Graciela Sacco, Liliana Porter, Mónica Millán, Noemí Gerstein y Raquel Forner. Desde el jueves 1 de marzo a las 19, en la sala 33 del Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires. Hasta el 15 de abril.

Abstractas. Una colectiva que presenta las obras de nueve artistas contemporáneas: Carla Bertone, Carola Zech, Jimena Fuertes, Julia Masvernat, Kirsten Mosel, María Elisa Luna, Silvana Lacarra, Valeria Calvo y Verónica Di Toro. Hasta el lunes 16 de abril, en Gachi Prieto Gallery, Uriarte 1373.

La otra cotidianidad: episodios de BDSM. Una expo fotográfica y video documental de Cristias Rosas sobre los universos del BDSM en Nueva York. Inauguración: sábado 3 de marzo a las 17, en la Galería de Arte Contemporáneo, Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 882.

LIBRO

Obra Dispersa. Presentación del libro de Santiago Loza. Participan: Marilú Marini, Alejandro Tantanian, Luis Machín, Sebastián Martínez Daniell y Santiago Loza. Lunes 5 de marzo a las 19, en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815.

EXTRA

Jornada feminista. Habrá muestras, charlas, proyecciones y feria autogestiva. El sábado 3 de marzo a partir de las 14, en la Estación Darío y Maxi, Av. Hipólito Yrigoyen 451, Avellaneda.

El Club del LipSync. Para karaokear. Conducción: Emily Mayer y Shirley Diamante. Anfitriona: Pato Ruiz. Sábado 3 de marzo a partir de las 21.30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

En movimiento. Segunda edición del ciclo de danza contemporánea independiente y expresión corporal. Dirección artística: Gustavo Soto. Jueves de marzo, abril y mayo a las 21, en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255. Más info: cicloenmovimiento.blogspot.com.ar

Jornada de afiches. Para compartir, imprimir y reflexionar: afiches con consignas feministas para el hogar, para regalar o para llevar a la marcha del 8M. Sábado 3 de marzo a partir de las 12, en Submundo Estudios, Bulnes 638.

GAGA Dancers. Cuatro sesiones dirigidas a bailarinxs, performers y artistas del movimiento. Lunes 5, martes 6, jueves 8 y viernes 9 de marzo de 10 a 12, en el Galpón FACE, Dean Funes y Av. Caseros. Info e inscripción: [email protected]

CONVOCATORIAS

Microficción radial. Concurso de ficción breve. Organiza: el Consejo Profesional de Radio de Argentores. Envío de propuestas a [email protected] hasta el 13 de abril.

Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se propone un cruce entre arte, política, ciencia y filosofía. Aplicaciones hasta el viernes 9 de marzo. Consultas: [email protected]