El presidente boliviano, Evo Morales, destacó ayer la candidatura de su homólogo Nicolás Maduro para los comicios presidenciales del 22 de abril en Venezuela y adelantó un “triunfo seguro” suyo. Morales a través de un mensaje en Twitter saludó la candidatura de Maduro a la “reelección democrática y constitucional en Venezuela”.

“Estamos seguros que con la verdad y apoyo del soberano venezolano, el Hno. Maduro tiene el triunfo seguro sobre el golpismo de Trump y sus agentes Almagro y Tuto Quiroga”, agregó el mandatario boliviano.

El gobernante boliviano se ha caracterizado por las críticas hacia el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debido a su posición ante la crisis venezolana, y contra el expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), quien fue jefe de misión del organismo en las elecciones de Honduras, a los que apuntó como afines a Estados Unidos.

Nicolás Maduro es el principal candidato para los comicios de abril y se fijó el objetivo de alcanzar 10 millones de votos del total de 20,5 millones de electores venezolanos que podrían acudir a las urnas en abril.

Maduro se encontrará el día de votaciones con cuatro contrincantes: el exgobernador y desertor chavista Henri Falcón y los poco conocidos Francisco Visconti Osorio, ex militar; Reinaldo Quijada, ingeniero en electrónica, y el empresario Luis Alejandro Ratti, estos dos últimos cercanos al chavismo. Mientras tanto, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no participar en los comicios en tanto, según la coalición opositora, no se cumplieron las condiciones que plantearon en el diálogo en República Dominicana, cuestión que el gobierno rechaza y a su vez acusa a la MUD de haberse negado a firmar el preacuerdo alcanzado con la mediación del ex presidente español José Luis rodríguez Zapatero y el mandatario dominicano Danilo Medina.

Para ir a las urnas el oficialismo articuló un proyecto político llamado Plan de la Patria 2025, elaborado en consulta con 3,5 millones de personas y que estudió al menos 30.000 propuestas, según el oficialismo del país.