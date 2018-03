El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, sostuvo que el discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa estuvo “disociado de la realidad” y consideró que uno de los principales anuncios que debió hacer el jefe de Estado fue el retiro de su mega decreto de necesidad y urgencia con el que en enero pasado modificó 192 leyes y normas, pasando por alto al Congreso.

“Fue un discurso disociado de la realidad”, cuestionó Rossi. “No habló de algo que nos preocupa como parlamentarios, que es derogar el mega DNU, habida cuenta de que diputados del oficialismo plantearon proyectos para suplantarlo”, puntualizó el legislador al terminar la sesión especial de inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso.

En diálogo con C5N, el diputado santafesino relativizó el carácter novedoso de los proyectos anunciados por el mandatario. “Muchos son proyectos que nuestros diputados presentaron hace años, como el aumento de licencia por paternidad, que no fueron tratados porque no encontramos el quórum del oficialismo y porque durante los últimos años prácticamente no hubo sesiones ordinarias sino especiales”, indicó.

“La agenda parlamentaria que planteó el Presidente es muy distinta a la nuestra. Queremos plantear una agenda con las necesidades del pueblo argentino y a las que él no hizo referencia”, como por ejemplo “los despidos que él impulsa como política de Estado”.