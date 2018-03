Argentores envió una nota al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, para manifestarle su “profunda” preocupación por la demora en la apertura de los llamados a presentación de proyectos y en la designación de un nuevo directorio de Proteatro. La asociación hizo pública esta acción a través de un comunicado. “Por noticias que nos han llegado por intermedio de autores que son socios y que se sienten afectados por la situación, estamos enterados de acciones que se están llevando adelante y que hacen temer por las consecuencias que, con seguridad, tendrían sobre la actividad teatral de 2018”, indicó Argentores en el documento enviado al funcionario.

La carta lleva la firma del presidente de la Sociedad General de Autores, Miguel Angel Diani, y su secretario, Guillermo Hardwinck. “Se sabe que se ha postergado, sin fecha, la convocatoria a concurso del nuevo directorio (de Proteatro), no obstante haber sido designados por las entidades respectivas la totalidad de los miembros del jurado”, se lee en el comunicado. “La prolongación en el cargo del antiguo directorio constituye una grave irregularidad, motivada por el inexplicable atraso en la designación de los directores reemplazantes”, puntualizó la institución. El actual director ejecutivo es Alejandro Ullúa, designado en febrero de 2016 en reemplazo de Alberto Cattan. Ullúa recibió una copia de la carta.

Otra cuestión preocupante para la Sociedad es la demora en la apertura de los llamados a presentación de proyectos. “Se afirma que la medida se apoya en las dificultades que impiden implementar el sistema de ingreso digital”, informó Argentores sobre este punto. “La razón suena muy débil, ya que ante los inconvenientes podría haberse aplicado temporariamente el viejo sistema”, argumentó.

“La preocupación está basada en que las políticas culturales que lleva adelante el Gobierno no están en sintonía con lo que consideramos que deberían ser”, manifestó Diani a PáginaI12. El titular de Argentores indicó que cada entidad que integra el directorio de Proteatro ha elegido a sus representantes, pero que no fueron nombrados formalmente por la institución. Los anteriores cargos tenían vigencia hasta diciembre, dato que incluso se puede observar en la página web del organismo. “Esto hace que se atrasen los subsidios a las salas y cooperativas. De no concretarse (la designación), afectaría la producción teatral. En el ámbito cultural están pasando cosas que preocupan, como la situación del Incaa.”

El autor aseguró que en los primeros días de febrero debería haberse producido la convocatoria para la comunidad teatral de la Ciudad de Buenos Aires para la distribución de subsidios. También, informó que en una reunión con otras entidades del sector, autoridades porteñas se comprometieron a nombrar al nuevo directorio el 15 de marzo. “Pero no hay oficialmente ningún aviso”, aclaró Diani. “Y si el directorio no está formado, no puede hacer análisis de ningún proyecto para que reciba subsidios. La preocupación es que haya un recorte. Cuando salgan los subsidios, además, van a ser con el mismo número que el año pasado. Este Gobierno confunde inversión con gasto. Y es importante el tema de invertir en cultura. El Estado tiene que estar presente. Pero ellos lo toman de otra manera. Estamos muy atentos por esto, y vamos a salir a decir lo que tengamos que decir si siguen avanzando con estas políticas”, concluyó.