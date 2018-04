La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que el juicio en el que fue condenada la narcobanda Los Monos fue "muy importante para la Argentina" y advirtió que si otra organización delictiva actúa de la misma manera, "tendrá el mismo destino". "El hecho de que todos aquellos que fueron juzgados tengan hoy condenas que comienzan con la más alta del jefe de la banda (Ramón "Monchi" Machuca) con 37 años de prisión es enormemente importante", señaló Bullrich al participar de un acto oficial en la ciudad de San Lorenzo. También prometió refuerzos para intervenir en barrio Tablada, donde se registraron varios crímenes.

La ministra sostuvo que "así como la Justicia provincial logró estas condenas ejemplares, la Justicia federal en todas las investigaciones que tiene de narcotráfico tendrá que complementar esas condenas".

En ese sentido, llamó a "la Justicia federal y la provincial a trabajar en equipo con el Gobierno provincial y nacional para que los jueces se comprometan más".

Bullrich enfatizó que "no van a nacer nuevas bandas que vengan a asolar a una ciudad ni territorio del país" porque "el único Estado en la Argentina es el legal, no hay Estados déspotas, Estados paralelos, no hay bandas que dominen territorios".