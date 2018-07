Las protestas contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump llegaron al máximo símbolo de la ciudad de Nueva York. Una mujer escaló ayer la Estatua de la Libertad, y desplegó una pequeña bandera pidiendo por la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el principal organismo de Estados Unidos para las deportaciones.

La zona de la isla Libertad, desde donde se levanta el monumento, estaba altamente concurrida por las celebraciones del Día de la Independencia estadounidense. Quizás fue por la masiva concurrencia que el grupo Rise and Resist NYC (Levantate y Resistí de Nueva York) decidió llevar adelante su protesta y desplegar una pancarta sobre el pedestal de la estatua que rezaba “Abolish ICE” (eliminen al ICE). En sus redes sociales, la organización publicó que protestaban para que, además de eliminar el ICE, el mandatario reúna a las familias, frene las deportaciones y termine con las detenciones como medida disuasoria. Ken Kidd, de 60 años y participante de la protesta, dijo que los visitantes del lugar aplaudieron cuando desplegaron la bandera, informó el sitio Daily News. No obstante, a pesar de la adhesión de los visitantes, la Policía Nacional de Parques arrestó al grupo de siete personas por protesta ilegal porque, explicaron, está prohibido colgar carteles en ese lugar.

Sin embargo, la jornada tomó un giro. En un momento, los visitantes comenzaron a ver a una mujer que estaba escalando la estatua y que luego había podido llegar a la base. Debido a lo inusual del hecho, la policía evacuó a todos los presentes por precaución. En un primer momento, Rise and Resist negó su vinculación con esa persona en solitario. “La mujer escalando la Estatua de la Libertad no tiene ninguna conexión con nuestra manifestación de hoy”, publicó la organización en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, una mujer que había participado de la protesta, quien se identificó con el nombre de Annette, confirmó a la cadena News 4 que la persona en la estatua había estado en la manifestación. “Mientras las personas que estaban con la pancarta eran detenidas por la policía, nos dimos cuenta de que había una persona escalando”, dijo Annette al canal de televisión. “No fue hasta recién, cuando alguien nos mostró una foto, que pudimos confirmar que era una miembro de Rise and Resist que tomó acción por sí sola”, agregó la miembro del grupo. “No discutió su accionar con nadie de antemano y nosotros no sabíamos nada. Nos enteramos de la mima manera que todos los demás, por las noticias”, aseguró Annette. A su vez, dijo que a pesar de que el grupo apoyaba a la montañista urbana y que entendían el sentimiento que la motivó a hacer esa acción, aseguró que estaban muy preocupados por su seguridad. Según una fuente de la policía de Nueva York, citada por la CNN, la mujer había gritado que no iba a bajar hasta que todos los niños fueran liberados.

Después de casi dos horas de negociaciones con la policía, en las que la mujer pasaba de deambular por la base del monumento a sentarse en las faldas o en la sandalia de la Dama Libertad, la policía logró llegar hasta donde ella estaba usando equipos de escalada. Los oficiales le colocaron un arnés y sogas, y, finalmente, la bajaron. Estos sucesos tuvieron lugar una semana semana después de que el congresista demócrata, Mark Pocan, presentara un proyecto de ley para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El parlamentario de Wisconsin presentó el proyecto tras haber visitado la frontera sur de Estados Unidos. “Fui testigo de las políticas crueles, inhumanas y anti-estadounidenses que están teniendo lugar en la frontera que son un resultado directo de las acciones de Donald Trump”, aseguró Pocan tras su viaje.