Pese a mostrar un gran nivel, Federico Delbonis se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami tras caer ante el serbio Novak Djokovic, el número 1 del mundo que despertó a tiempo y terminó imponiéndose por 7-5, 4-6 y 6-1 en dos horas de encuentro. Esta fue la primera ocasión que ambos se cruzaban en el circuito de la ATP. A Nole lo aguarda en la cuarta ronda el español Roberto Bautista Agut. En tanto, hoy, no antes de las 16.55, Leo Mayer enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, por la tercera ronda.

Si bien no se encuentra en su mejor nivel y volvió a tener complicaciones, a Djokovic parece alcanzarle con un poco de inspiración para imponerse a casi todos sus rivales. Pero tuvo que batallar durante tres sets para sacar su boleto a los octavos de final. Delbonis comenzó con un quiebre abajo en el primer set y, si bien recuperó la diferencia, volvió a perder su servicio en el duodécimo juego, para ceder la primera manga.

En el segundo set, la historia comenzó igual, pero el azuleño no sólo recuperaría el servicio sino que volvería a quebrarle a Djokovic, y cerraría el segundo set jugando a gran nivel.

Ya en el set final, luego del 1-1, fue un monólogo del Nº 1, quien ganó los últimos cinco juegos. Así, el gran favorito al título en el Hard Rock Stadium se repuso a los ocho aces de su rival, basado en el 69 por ciento de efectividad que tuvo con su primer servicio y los cinco quiebres que completó.

Al cierre de esta edición, el australiano Nick Kyrgios se medía con el serbio Dusan Lajovic. El verborrágico Kyrgios, que concibe el tenis como un espectáculo, habló sobre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, el trío de jugadores que dominó el circuito los últimos 15 años: “Lo que ellos hacen por el deporte es enorme. Inspiran a millones de aficionados en todo el mundo. Pero cuando estoy en la cancha estamos compitiendo y no estoy tratando de ser su amigo. ¿Por qué hay que darles ventaja? Ya tienen la de jugar siempre en las mejores canchas y en las mejores condiciones. Yo no les voy a conceder nada”. Y con relación a las palabras que Nadal le dedicó en Acapulco sobre sus actuaciones en pista, que faltaban al respeto no sólo a los rivales sino a él mismo, Kyrgios fue tajante: “Yo no voy a respetar realmente a alguien sólo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete”.