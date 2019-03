Sofía Osswald tenía 26 años cuando fue atropellada en la tarde del 3 de enero de 2018. Había salido de su casa, en Parque Patricios, para ir a lo de una amiga en San Telmo. En Perú al 900, una cuadra antes de llegar, un colectivo la atropelló y la joven murió en el acto.

Sofía era “alegre, feminista, artista y tenía muchas ganas de vivir”, según la describe Nelvi Volders, su mamá, quien desde el primer día se puso al hombro la causa y salió a buscar justicia por su hija. “Todo lo que hago, lo hago para visibilizar el caso y que su muerte no quede impune. Tengo un desesperado pedido de justicia por Sofía”, dice.

Desde entonces, Nelvi lleva adelante “Justicia por Sofía Osswald”, una página en Facebook donde comparte cada una de las novedades de la causa, convoca a los actos en homenaje a su hija y otras víctimas de accidentes viales en bicicleta. Además, acompaña a los familiares y amigos de otras víctimas de accidentes viales. “Me siento acompañada por gente que pasó lo mismo, como las Madres del Dolor, y siento que el día de mañana quizás yo pueda tener fuerzas para poder ayudar y acompañar a otras personas porque todo en esta vida es circular”, sostiene.

Tras conocerse el procesamiento de Farías, Volders se mostró muy conforme y aliviada. “Nada me devuelve a mi hija, pero esto es un gran alivio y me da fuerza para seguir luchando. Lo único que me moviliza hoy es que se haga justicia por Sofía”, aseguró Nelvi en diálogo con Página 12.