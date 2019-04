Vecinos de localidad bonaerense de El Jagüel, Esteban Echeverría, continuaban la desesperada búsqueda de una joven de 22 años que padece sordera y que fue vista por última vez hace una semana. Testigos manifestaron haberla visto en la localidad de Canning y ya realizaron marchas exigiendo su aparición. La joven se llama Jennifer Ibarra, y si bien fue vista por última vez el jueves, en El Jagüel, trabajadores de una remisería de la zona manifestaron que la chica ingresó al local el último viernes a pedir comida. “Estaba hambrienta, con frío y muy asustada”, expresaron los testigos. El domingo pasado, cámaras de seguridad de Canning la captaron pidiendo comida en una parrilla. La madre de la chica, Verónica, manifestó que “días después de su desaparición, nuestro vecino, que tiene 46 años, se presentó en la puerta de mi casa y me dijo que es el novio de mi hija hace un año. La policía realizó allanamientos en su vivienda”. La hermana de Jennifer agregó que “es la primera vez que sale de su casa sin nadie. No sabemos qué le pudo haber pasado. No tenía motivos para irse”.