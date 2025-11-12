Omitir para ir al contenido principal
Tras varios meses de complicaciones de salud

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El expresidente lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales. La mascota, que gozó de amplia popularidad durante su mandato, se encontraba desmejorado y con dificultades para desplazarse.

Alberto Fernandez
Alberto Fernandez junto a Dylan en la Quinta de Olivos. (adrian perez)

