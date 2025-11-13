Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Un reclamo de tres días por el financiamiento universitario

Paro nacional por las universidades

Los gremios cuestionan la actitud del gobierno libertario de no aplicar la norma: “Es una actitud autoritaria”, afirman.

PARO UNIVERSIDADES Las universidades públicas realizan un paro por la ley de Financiamiento (NOTICIAS ARGENTI)

Temas en esta nota: