Frankenstein arrasa en Netflix

El monstruo que siempre vuelve

La película de Guillermo del Toro se convirtió en furor con su terror gótico y melancólico, basada en el clásico de Mery Shelly, que se sigue preguntando por el miedo a lo desconocido y la trascendencia del amor.

Silvina Herrera
El clásico de Mary Shelley llega de la mano de Guillermo del Toro (Imagen Web)