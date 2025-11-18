Omitir para ir al contenido principal
Un ciclista rescató a cuatro de ellos

Cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por una fuerte marea en Chile: hay un desaparecido

Un sanjuanino de 17 años es buscado intensamente desde el mediodía del lunes tras ingresar a nadar a una zona prohibida para el baño en la región de Coquimbo.

Sanjuanino desaparecido en las aguas de la región de Coquimbo. (Redes Sociales)

