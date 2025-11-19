Omitir para ir al contenido principal
Tercer día de rastreo

Chile: desesperada búsqueda de un joven argentino desparecido en el mar

El paradero del adolescente sanjuanino tiene en vilo a la comunidad de Coquimbo. Los otros cuatro rescatados continúan recuperándose favorablemente.

Búsqueda de jóven sanjuanino en el mar del Pacífico a la altura de la ciudad portuaria de Coquimbo. Armada de Chile. (Redes)

Temas en esta nota: