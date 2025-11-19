Omitir para ir al contenido principal
Se trata de una creación de Alejandro Marmo

Una escultura iluminada de León Gieco se instaló en el Estadio de Obras

La obra del artista plástico compartirá espacio con la de otros grandes representantes de la cultura y la música como Spinetta y Cerati.

León Gieco interpretó algunos temas durante el evento de inauguración de una escultura en homenaje a su trayectoria (Guido Piotrkowski)

