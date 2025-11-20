Omitir para ir al contenido principal
En la Rosada dicen que el caso Andis no los afectará
En el entorno de la hermana presidencial dicen que la investigación no la afectará porque ella “no puede hacerse cargo de lo que pasó abajo”.
20 de noviembre de 2025 - 0:19
Milei en la Rosada
El presidente Javier Milei recibió al italiano Andrea Bocelli.
(HANDOUT/AFP)
