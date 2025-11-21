Omitir para ir al contenido principal
El ajuste nacional y el crecimiento de la informalidad laboral como trasfondos

Chascomús multiplicó por 1000 la asistencia alimentaria

La comuna anunció que el 73 por ciento de esos vecinos se incorporaron al programa por no poder acceder a una alimentación adecuada.

Juan Manuel Meza
Javier Gastón, intendente de Chascomus "Es el reflejo de la angustia de las familias", dice Javier Gastón, intendente de Chascomús. (Redes Sociales)

