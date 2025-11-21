Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires12
El ajuste nacional y el crecimiento de la informalidad laboral como trasfondos
Chascomús multiplicó por 1000 la asistencia alimentaria
La comuna anunció que el 73 por ciento de esos vecinos se incorporaron al programa por no poder acceder a una alimentación adecuada.
Juan Manuel Meza
22 de noviembre de 2025 - 0:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Javier Gastón, intendente de Chascomus
"Es el reflejo de la angustia de las familias", dice Javier Gastón, intendente de Chascomús.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Alimentación
Chascomús
ajuste económico