Menos memes, más manual

El Gobierno busca ordenar la tropa para evitar nuevos papelones legislativos

La Libertad Avanza reunió a su cúpula para intentar ordenar la interna y evitar nuevos tropiezos que ya le costaron más de un problema. El curso para mejorar la formación política

Diputados LLA Los nuevos legisladores de La Libertad Avanza llegarán a Mar del Plata para una capacitación exprés que busca evitar más tropiezos en el Congreso. (Redes Sociales)

