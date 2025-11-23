Omitir para ir al contenido principal
Espera por el vencedor de Boca-Talleres, que juegan este domingo

Argentinos, primer clasificado de los play-offs del Torneo Clausura

El Bicho ganó el mano a mano en octavos de final y dejó sin nada al equipo de los Mellizos Barros Schelotto.

Fabio Lannutti
Argentinos Juniors
Argentinos pasó a cuartos de la mano de López Muñoz. (JUAN MANUEL BAEZ)

