Espera por el vencedor de Boca-Talleres, que juegan este domingo
Argentinos, primer clasificado de los play-offs del Torneo Clausura
El Bicho ganó el mano a mano en octavos de final y dejó sin nada al equipo de los Mellizos Barros Schelotto.
Fabio Lannutti
23 de noviembre de 2025 - 1:18
Argentinos pasó a cuartos de la mano de López Muñoz.
(JUAN MANUEL BAEZ)
