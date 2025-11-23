Omitir para ir al contenido principal
Los resultados de las elecciones regionales que concluyen este lunes en Italia tal vez darán una pista de cómo y cuánto afectaron a la población las intrigas palaciegas
¿Un complot contra Meloni o una movida de la ultraderecha para ganar votos?
El trasfondo de la tensión entre la primera ministra y el presidente de Italia
23 de noviembre de 2025 - 20:43
giorgia meloni
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al presidente Sergio Mattarella para aclarar la situación.
(EFE/EFE)
