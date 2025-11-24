Omitir para ir al contenido principal
Cientos de personas compran y devuelven artículos de 17 centavos saturando las cajas de la cadena
EE.UU.: protestas contra las redadas migratorias en Home Depot provocan filas masivas
La inusual forma de protesta se originó tras la muerte de un jornalero guatemalteco atropellado durante un operativo del servicio de inmigración a la salida de un Home Depot en Los Angeles.
24 de noviembre de 2025 - 22:55
Una activista graba a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. afuera de una tienda Home Depot en Charlotte
(AFP/Getty Images via AFP)
