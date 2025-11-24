Omitir para ir al contenido principal
Cientos de personas compran y devuelven artículos de 17 centavos saturando las cajas de la cadena

EE.UU.: protestas contra las redadas migratorias en Home Depot provocan filas masivas

La inusual forma de protesta se originó tras la muerte de un jornalero guatemalteco atropellado durante un operativo del servicio de inmigración a la salida de un Home Depot en Los Angeles.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - NOVEMBER 19: An activist records a U.S. Border Patrol agent outside a Home Depot store on November 19, 2025 in Charlotte, North Carolina. Federal agents continued searching for undocumented immigrants during Operation Charlotte's Web as they expanded their operations to other parts of North Carolina. John Moore/Getty Images/AFP (Photo by JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Una activista graba a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. afuera de una tienda Home Depot en Charlotte (AFP/Getty Images via AFP)

