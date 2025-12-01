Omitir para ir al contenido principal
Con Milei, los tarifazos no tienen fin

La voz de la calle: resignación, quejas e insultos por los aumentos del transporte

El móvil de la 750 recogió algunos testimonios y la resignación frente a los aumentos constantes fue una nota persistente entre las declaraciones.

Diciembre llegó con nuevos aumentos en el transporte público.

Temas en esta nota:

El País

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia
ANDIS

Roger Edgar Grant, actor clave en el esquema de corrupción

Indagan por las coimas en la Andis al número dos de Daniel Garbellini

Ajuste y negociación con los gobernadores

Javier Milei y la agenda de su Gobierno

Leo Nardini inauguró el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines

Economía

Mes navideño

Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año

El Grinch libertario

No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja

Más presión para los hogares

Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas

Desde hoy

Más golpes al bolsillo: aumentan el colectivo y el subte

Sociedad

Jornada de salud y prevención

Día Mundial del Sida: testeos de VIH y campaña de concientización en la Línea H

Susto en la madrugada

Un auto explotó dentro de una casa en Lanús: un herido grave

En Núñez

Una ambulancia chocó contra el Metrobús: dos heridos

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de diciembre

Deportes

Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli

La selección gana, gusta y golea

Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal

FOTO PRENSA RACING racing entrenamiento

Se definen los últimos semifinalistas del Clausura

Racing-Tigre y Barracas-Gimnasia, los partidos del lunes

FOTOBAIRES racing river gustavo costas

Torneo Clausura

Los partidos de hoy