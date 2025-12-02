La ecóloga Sandra Díaz advirtió sobre la crisis de la ciencia y la educación en Argentina
La caída de la inversión en conocimiento en el último año es “sólo comparable a la de la última dictadura militar”
La investigadora recibió el título de doctora honoris causa en la Universidad Nacional de Salta. Llamó la atención sobre el ajuste a la ciencia y la tecnología. Vinculó esta desinversión con un modelo de apropiación que además de afectar a la ciencia y la educación pone en crisis a los sistemas ecológicos.