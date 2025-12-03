Omitir para ir al contenido principal
El ranking del 2025

Qué fue lo más visto del año en YouTube Argentina

La red social publicó lo mas escuchado y lo más visto del año: los artistas elegidos por los argentinos

El streaming del Conicet se subió a lo más visto de YouTube

El País

Tensión

Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía

Quién es el nuevo jefe de los espías

Cambio en la SIDE: la caída de Neiffert y el ascenso de Auguadra

Por Luciana Bertoia

Aumento imperceptible

Milei decretó un salario mínimo para trabajadores indigentes

Cambios en la Side

El jefe de los espías, Sergio Neiffert, fue despedido y lo reemplaza Cristian Auguadra

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación

OCDE le bajó el pulgar al país

Agencia Motos

Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.

Cayeron las ventas de autos y motos

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

En el Colegio Santa María, de Godoy Cruz

Mendoza: 140 alumnos de un secundario quedaron libres tras destrozos en los festejos de fin de año

Habría sido apuñalado

Hallaron asesinado a un hombre en el río Paraná

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de diciembre

Deportes

BARCELONA, 02/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el tercer gol del equipo blaugrana durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García.

Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos

Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento ubeda paredes

Los volantes Herrera y Palacios están en observación

Boca espera por la recuperación de los lesionados

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos

Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo

LUSAIL (Qatar), 30/11/2025.- (L-R) Second-placed McLaren driver Oscar Piastri of Australia, first-placed Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands, Red Bull Racing Principal Strategy Engineer Hannah Schmitz, and third-placed Williams driver Carlos Sainz Jr of Spain pose on the podium after the Formula 1 Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit racetrack outside Doha, Qatar, 30 November 2025. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, España, Catar) EFE/EPA/ALI HAIDER

De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1

La estratega del triunfo qatarí

Por Malva Marani