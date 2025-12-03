Vastey: el intelectual de la revolución negra que Europa quiso borrar
En un escenario regional atravesado por disputas geopolíticas y nuevas formas de colonialismo, la Diáspora Africana de la Argentina impulsa la presentación de dos obras fundamentales de la mano del historiador Juan Francisco Martínez Peria. Por un lado, un estudio sobre la vida y obra del revolucionario haitiano Jean-Louis Vastey; por otro, la primera traducción al castellano de uno de sus textos, hasta ahora inédito en español. Una actividad presencial, con inscripción previa, para volver a pensar la tradición radical negra desde Nuestramérica.